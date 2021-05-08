Василий Петин: "Научиться играть в кёрлинг просто, а хорошо научиться - очень сложно"

Кёрлинг на колясках — паралимпийская дисциплина, которая начала развиваться в Самаре с 2017 года благодаря инициативе центра социально-психологической помощи "Мой мир" и поддержке Федерации кёрлинга и министерства спорта Самарской области. Василий Петин вице-скип* команды, начал играть в 2018 году. В интервью Волга Ньюс он рассказал о кёрлинге на колясках, его развитии в Самаре, и поделился личной историей прихода в этот спорт.

— С какого момента ваш образ жизни изменился?

— Было лето 2013 года. У меня немного заболела спина, и я думал, что это связано с простудой. После того как отлежался два дня и понял, что ничего не проходит, обратился к врачу и выяснилось, что у меня межреберная невралгия. Доктор выписал нужные мази и обезболивающие и отпустил домой.

Я уехал на дачу, чтобы немного отдохнуть и там полечиться. Но прихватило на природе еще сильнее, да так, что одна нога начала отниматься. Оттуда меня забрала уже скорая помощь в больницу Новокуйбышевска, по дороге я перестал чувствовать вторую ногу. Позже, в другой больнице в Самаре меня прооперировали, и с того момента я не хожу уже восемь лет.

Первые четыре года я не вылезал из реабилитационных центров, искатал всю Россию, но встать на ноги так и не вышло.

— Кто вас мотивировал, когда вы начали восстановление?

— Это была семья. Я понимал, что не должен подвести их. Было трудно смотреть на их лица, когда они видели мое состояние. Хотелось им доказать, что не все так плохо. Они помогли мне. Вместе с ними я прошел долгий путь к восстановлению: день за днем, час за часом, плечом к плечу. Выбрались вместе.

— Когда начали приобщаться к спортивным тренировкам?

— Врачи сказали так: "Первый год - это золотое время для восстановления после травмы". И я решил тогда четко для себя, что все время буду заниматься. Каждое утро до сих пор делаю зарядку, дома установил шведскую стенку с помощью коленоупора научился вставать на ноги.

Занимаясь каждый день, я понял, что мне нужно разнообразие, ведь дома было скучно. Пытался устроиться на работу в МФЦ, но проработал там пару дней. Было тяжело сидеть на одном месте по семь-восемь часов без движения.

— Как вы познакомились с кёрлингом?

— Однажды моя жена Ольга нашла во ВКонтакте пост о наборе спортсменов в кёрлинг на колясках в Самаре. Тогда я не знал, что это за спорт такой. Посмотрел и почитал все про него в интернете и захотел присоединиться к команде. До этого думал попробовать плавание, но не особо втянулся.

Когда пришел на "Ипподром Арену", я увидел, что все ребята на колясках сидят, там была своя стихия. С кем-то из них я уже был знаком, с кем-то нет. Познакомился, потренировался, и мне так понравилось, что я сразу втянулся и остался с командой.

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— До проблем со здоровьем вы занимались спортом?

— Я с детства люблю футбол, хоккей, хоккей на траве, ходил в бассейн, любил лыжи. В молодости боксировал, уезжал на соревнования. Куда только меня не заносило. Еще до того, как перестал ходить, во время работы я часто задумывался, почему так мало времени уделяю спорту, ведь мне это так нравится. Сейчас у меня полно времени, и я занимаюсь кёрлингом.

— Для многих спортивных болельщиков кёрлинг остаётся чем-то непонятным и несерьезным. У вас сразу стало получаться играть?

— Мне тоже казалось, что кёрлинг такой простой спорт: пришел, камень кинул, попал. Потом я узнал, что там должна быть определенная линия у камня, определенный вес, чтобы результат был.

Кёрлинг приравнивается к шахматам на льду. Наша дисциплина смешанная, в команде есть парни и девушки. Всего четыре человека. Есть скип — капитан команды, есть помощник — вице-скип, его роль в команде принадлежит мне.

У каждого игрока есть по два броска. Сначала одна команда бросает камень, потом вторая. У кого окажется к центру ядра на поле больше камней, тот и выиграл. В игре есть много стратегий, включающих атаки, защиты. Узнавал я об этом постепенно. Вид спорта оказался очень интересным и захватывающим. Тренировки и соревнования проходят на одном дыхании.

— Правила кёрлинга на колясках отличаются?

— В основном правила не особо различаются. У нас нет свипингующих, это те люди, которые с щетками впереди идут, расчищая дорогу камню. В кёрлинге на колясках выпустил камень и все. Еще у нас есть специальное оборудование. Экстендер, который мы на камень одеваем и бросаем. Они как удочки, до двух метров, очень легкие.

— Часто проходят тренировки?

— Не часто. Льда для кёрлинга в Самаре нет, и мы тренируемся в спорткомплексе "Ипподром Арена". Нам дают лед два часа в неделю. Это очень мало для команды. Хочется больше тренироваться и хочется хорошего льда. Но есть хорошая новость: в ноябре будет открытие дворца спорта около цирка, там обещают нам сделать четыре дорожки для кёрлинга.

— Помните свои первые соревнования?

— Это было в Самаре в 2018 году. Я отходил две тренировки, и, придя на третью, попал на соревнования. Мне сказали тогда: "Ты теперь участвуешь". А я им ответил: "Да я еще ничего не знаю о кёрлинге". Было страшно, переживал, что не получится, столько мыслей было. А сейчас, выходишь на лед, бросаешь камни, и беспокойство отпускает. Ты погружаешься в игру.

— Когда были ваши первые крупные соревнования?

— Через два или три месяца команда попала в Сочи на Чемпионат России. Мы поехали туда тогда на подъеме и думали: "Сейчас всем покажем". Первую игру выиграли. Играли с новичками из Красноярска. А потом нам показали класс другие команды, которые занимаются не первый год. Как начали нас там все учить, и мы поняли, что у нас мало опыта.

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Все остальные игры мы проиграли, но сделали выводы, пересмотрели игры соперников, разобрали их тактики и стали учиться играть лучше.

— Как в Самаре развивается кёрлинг на колясках?

— Этот вид спорта очень затратный. Когда мы ездили на Чемпионат России, нас было пять человек и тренер. В среднем на проживание в другом городе, питание и саму поездку у нас вышло 200-250 тысяч. Нам оплачивают Чемпионат России, Кубок России частично.

На какие-то коммерческие соревнования мы уезжаем за свой счет. Пока так, ведь наши результаты не такие хорошие, как у команд в других городах, но мы стараемся.

— В будущем, какие спортивные планы хотите реализовать?

— С командой хотелось бы войти в тройку Чемпионата России в следующем году. Еще хочется попасть в сборную и вырасти как спортсмен. У нас тренировки, конечно, не такие, как в сборной. Ребята там оттачивают свое мастерство на высшем уровне. Научиться играть в кёрлинг просто, а хорошо научиться очень сложно.

— Есть что-то, что вдохновляет вас перед соревнованиями?

— У команды есть кричалка. Перед игрой мы кладем наши руки друг на друга, складывая в стопку, и кричим: "Самара, вперед!" Нам это помогает.

Чтобы самого себя настроить, я в основном пытаюсь побыть один. Минут 15-20. Ухожу погулять, подышать свежим воздухом, подумать, настроиться. Это успокаивает нервы. Мне тренер Максим Сергеевич говорит: "Ты же боксер. Ты же все это прошел уже". Я отвечаю: "И что? Я же человек, переживаю все равно".