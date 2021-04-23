Влада Безлапова: "Бокс менее травмоопасен, чем другие виды спорта, куда ведут девочек"

Самарской спортсменке Владе Безлаповой 19 лет, она мастер спорта по боксу и уже входит в состав сборной России. В прошлом году она стала серебряным призером первенства Европы среди юниоров и юниорок. В интервью Волга Ньюс она рассказала о том, как пришла в спорт, как он изменил ее жизнь и каковы стереотипы о женском боксе.

- Почему ты выбрала бокс?

- Я с детства в спорте. Восемь лет я занималась тхэквондо. Когда мне было 12, отец посоветовал сходить на бокс. По его мнению, мне бы это помогло в постановке рук, чтобы я могла ими нормально бить. Я согласилась, и он отвел меня заниматься в молодежный клуб бокса "Чемпион". Выступила на первых соревнованиях, мне очень понравилось, и я решила, что останусь заниматься.

Еще могу сказать, что на этот путь меня вдохновил мой дедушка, которого сейчас нет в живых. Он занимался боксом, получил много наград, боксировал вместе с чемпионом мира Василием Шишовым. Родители постоянно рассказывали мне о его достижениях. "Бокс, бокс", - слышала я с детства от них и, когда начала им заниматься, подумала - вдруг что-то получится из этого.

- Как изменилась твоя жизнь, когда ты начала боксировать?

- У меня появились проблемы с учебой. Не все учителя принимали мое отсутствие на уроках: кто-то шел на уступки, а кто-то и нет. До 8 класса я была хорошисткой, а как в 9 классе попала в сборную, так оценки покатились вниз. Я начала еще чаще уезжать. Было трудно, потому что возвращаешься после месяца отсутствия и не понимаешь, о чем говорят на занятии.

После 9 класса я поступила в училище олимпийского резерва, и все успокоилось. И это понятно, там работают люди, которые понимают, что такое профессиональный спорт ,и сильно не давят из-за учебы.

- Помнишь свою первую победу?

- Первые два года моих занятий боксом были трудными. Я много проигрывала, меня постоянно били. Первая победа случилась на первенстве Приволжского федерального округа. Тогда во время боя мне сломали нос, но я выиграла. Эмоции переполняли самые разные. Это было круто.

Потом все стремительно завертелось: я попала в сборную России, поехала на первые сборы, мне выдали крутую экипировку, стали платить зарплату. Мне 17, я в сборной, за это платят деньги, для многих спортсменов это большая мечта. У меня получилось, и останавливаться на этом достижении я не хочу.

- Многие думают, что бокс - неженский вид спорта...



- Многие говорят, что это неженский спорт. Люди даже не хотят отдавать своих детей в бокс, хотя он менее травмоопасен, чем любые другие виды спорта, куда ведут девочек. Есть много красивых девушек, которые могут не только боксировать, но и совмещать это с модельным бизнесом. Бывают и такие, кто боксирует до такой степени, что жизни другой не видит, их занимает только спорт.

Анастасия Гяч: "Я создаю характер, создаю личность каждого ребенка" Мастер спорта, действующий спортсмен в составе сборной России и Самарской области, победитель и призер всероссийских и международных чемпионатов по каратэ - далеко не полный список достижений самарской спортсменки Анастасии Гяч. Уже более пяти лет она тренирует детей в детско-юношеской спортивной школе №16. В интервью Анастасия рассказала, с какими трудностями столкнулась в качестве молодого тренера, и поделилась опытом воспитания молодых каратистов.

Совмещать можно все: и красоту, и бой на ринге. Я же не выгляжу как пацан: я делаю макияж, одеваюсь как девочка - в платья и юбки.

Если говорить о различиях между мальчиками и девочками в боксе, то на ринге полов нет, в спарринге мы можем боксировать даже с мальчиками.

- Кто агрессивнее на ринге?

- Девочки. Они жестче. У девочки на ринге не будет такого ступора, что она скажет: "Ой, пожалейте меня, мне больно", - она добьет еще сильнее. Для девочек победа очень многое значит, поэтому они любой ценой готовы забрать ее. Такой спорт очень закаляет - характер становится намного жестче.

- Как ты относишься к травмам и переживаешь свою боль во время боя?

- Я прекрасно понимаю, что синяки и кровоподтеки пройдут. На ринге не думаешь о своем внешнем виде. Когда ты дерешься, даже не чувствуешь ничего: больно или не больно, - мысли только о победе. И если проиграешь - морально это будет тяжелее. Только потом, когда выходишь после боя или даже после усиленных тренировок, чувствуешь, что тело болит, ломит.

- Как ты себя мотивируешь перед боем?

- Папа - один из тех людей, кто всегда меня очень поддерживает и мотивирует. Так что иногда мотиватором выступает он. Говорит: "Ты вот сейчас выиграешь - я тебе это куплю, ну или вот это сделаю". Немного меркантильно, но это меня мотивирует.

- Что самое классное для тебя в боксе?

- Бокс стал для меня стилем жизни, привычкой. Бывает, не потренируешься недели две, и потом бегом бежишь на тренировку, потому что внутреннее "я" как будто говорит, что это надо обязательно. Внутри себя ощущаю, что мне это необходимо. Хотя я знаю, что в любой момент могу бокс бросить и спокойно уйти в любую сферу деятельности. Но бокс не отпускает. Хожу восемь лет, делаю каждый день одно и то же, и в этом - мой смысл жизни.

- В жизни приходилось хоть раз применять силу?

- Хотя нам это и запрещено (ведь силу нужно показывать не в жизни, а на ринге), но у меня такие случаи были. Как-то в день рождения подруги я была в клубе. Танцуем, никого не трогаем. Ко мне подходит парень и бьет меня по пятой точке. У меня машинально вышло, что я повернулась и, ни о чем не спрашивая, ударила его.

- Какой поединок ты запомнила больше всего?

- Поединок на Первенстве России. Девчонка била настолько сильно, что я до сих пор помню ее удары. Я теряла сознание. Когда с парнями в спарринге стоишь, они тебя так не бьют, как била она. У меня звездочки летали перед глазами, было морально тяжело.

- В 2020 году ты стала серебряным призером первенства Европы среди юниоров и юниорок? Как ты попала на эти соревнования?

- Есть предыстория. Туда должна была поехать другая спортсменка. До этих соревнований я с ней боксировала и проиграла в бою. Потом мы с ней приехали на сборы. Я била и мотала ее по рингу на каждом спарринге. На контрольном спарринге она не прошла тест на коронавирус. Поехала я.

Тогда даже не думала, что выйду в финал, но все-таки добралась до него, недотянув одного очка до победы. Было обидно, но не так сильно, ведь это первенство по юниоркам, оно забудется.

- Какие спортивные планы хочешь реализовать дальше?

- Надо вырваться на первенство среди женщин. В первые два года, конечно, буду получать от своих соперниц. Я провела уже два боя по женщинам, и два из них вышли не очень удачными. Потому что выхожу на ринг, выигрываю первые два раунда - и все, на третьем выматываюсь из-за того, что женщины давно боксируют, они опытнее, мне не хватает сил. Но я буду стараться.

- Планируешь связать всю свою жизнь с боксом?

- Хочу стать тренером. Я в спорте - большую часть жизни и думаю, что в какой-то другой деятельности у меня ничего не получится. Надо делать то, что умеешь лучше всего, а дальше это может быть только обучение других своему ремеслу. Поступлю в самарский "пед", а там как получится.