15 смертей и 94 заболевших: коронавирус в Самарской области 8 мая

В субботу, 8 мая, в Самарской области подтверждено 94 случая новой коронавирусной инфекции, 15 заболевших скончались, сообщает региональный оперативный штаб.

31 инфицированный выявлен в Самаре, 17 - в Тольятти.

85 пациентов первоначально поступили с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, еще девять было выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62 485 случаев коронавируса.

Скончались пять мужчин и 10 женщин. Все они имели сопутствующие хронические заболевания. Всего за время пандемии в регионе умерло 1 600 человек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 50,11, по стране - 77,39. Коэффициент летальности в области - 2,56, в стране - 2,32.