15 смертей и 94 заболевших: коронавирус в Самарской области 8 мая

В субботу, 8 мая, в Самарской области подтверждено 94 случая новой коронавирусной инфекции, 15 заболевших скончались, сообщает региональный оперативный штаб.
31 инфицированный выявлен в Самаре, 17 - в Тольятти.
85 пациентов первоначально поступили с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, еще девять было выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62 485 случаев коронавируса.
Скончались пять мужчин и 10 женщин. Все они имели сопутствующие хронические заболевания. Всего за время пандемии в регионе умерло 1 600 человек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 50,11, по стране - 77,39. Коэффициент летальности в области - 2,56, в стране - 2,32.
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Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...