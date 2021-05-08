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Здравоохранение Общество

Действие антиковидных ограничений в Самарской области продлено до 24 мая

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ограничительные меры, введенные в Самарской области для борьбы с распространением коронавируса, продлены до 24 мая. Соответствующее постановление губернатора от 7 мая опубликовано на сайте правительства региона.

Постановлением также вновь вводится режим самоизоляции для граждан 65+, а работодателям рекомендовано в приоритетном порядке переводить данную категорию сотрудников на удаленную работу.

При этом снимается запрет на работу аттракционов и иных "аналогичных объектов развлекательной инфраструктуры", расположенных на открытом воздухе.

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