Действие антиковидных ограничений в Самарской области продлено до 24 мая

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ограничительные меры, введенные в Самарской области для борьбы с распространением коронавируса, продлены до 24 мая. Соответствующее постановление губернатора от 7 мая опубликовано на сайте правительства региона.