Еще 15 умерших: коронавирус в регионе на 9 мая

В воскресенье, 9 мая, в Самарской области подтверждено 94 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный штаб.

78 из инфицированных выявлено при обследовании пациентов с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, еще 16 - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62 579 случаев коронавируса.

Скончались за сутки 15 человек - все они страдали хроническими заболеваниями. С начала пандемии в Самарской области от коронавируса скончалось 1615 человек.