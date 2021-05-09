В Самаре отравление угарным газом получили двое взрослых и двое детей

В воскресенье, 9 мая, около двух часов дня в одном из домов по ул. Олимпийской в Самаре, по предварительным данным, отравление угарным газом получили мужчина, женщина и двое детей в возрасте около девяти и двух лет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Состояние пострадавших оценивалось как средней тяжести. Женщина и дети были направлены в детскую больницу, а мужчина в СОКБ им. Середавина.

Обстоятельства случившегося устанавливается.