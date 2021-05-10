В Самаре затопило улицу Ново-Садовую из-за прорыва трубы

В Самаре в понедельник, 10 мая, утром на участке ул. Ново-Садовой произошла коммунальная авария — прорыв водопровода. Проезжую часть затопило, машины старались проехать как можно быстрее, а вода прибывала, сообщили очевидцы.

Движение по основному ходу ул. Ново-Садовой по направлению "в город" от ул. Советской Армии до ул. Гастелло было закрыто.

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, сейчас в связи с аварийной ситуацией объезд возможен через дублер ул. Ново-Садовой (магазин Турист).

На месте работает СКС по аварийной схеме. Водителей просят быть внимательными и выбирать маршруты объезда.