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Здравоохранение Общество

В Самарской области еще 98 человек заболели коронавирусом, 17 - скончались

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за минувшие сутки еще 98 человек заболели коронавирусом. По официальным данным, 10 мая в регионе нашли еще 98 случаев Covid-19.

География распространения болезни такова: 29 человек обнаружено в Самаре, 24 - в Тольятти, по 8 в Новокуйбышевске и в Сызрани, 7 в Кинеле, по 3 в Пестравском районе, Похвистнево и в Отрадном.

По 2 зараженных - в Красноярском и Кинельском районах и в Октябрьске. В Красноармейском, Челно-Вершинском, Нефтегорском, Кинель-Черкасском, Алексеевском, Кошкинском и Елховском районах - по одному заболевшему.

94 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 4 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62677 случаев коронавируса.

За сутки скончались 17 человек, в том числе:

  • женщины 57, 66, 66, 82, 88, 93 лет, мужчины 61, 65, 66, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
  • женщины 59, 85 лет, мужчина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
  • женщины 45, 67 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
  • женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
  • мужчина 72 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Всего в регионе от COVID-19 скончались 1632 человека.

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Последние комментарии

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

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Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

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