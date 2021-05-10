В Самарской области еще 98 человек заболели коронавирусом, 17 - скончались

В Самарской области за минувшие сутки еще 98 человек заболели коронавирусом. По официальным данным, 10 мая в регионе нашли еще 98 случаев Covid-19.

География распространения болезни такова: 29 человек обнаружено в Самаре, 24 - в Тольятти, по 8 в Новокуйбышевске и в Сызрани, 7 в Кинеле, по 3 в Пестравском районе, Похвистнево и в Отрадном.

По 2 зараженных - в Красноярском и Кинельском районах и в Октябрьске. В Красноармейском, Челно-Вершинском, Нефтегорском, Кинель-Черкасском, Алексеевском, Кошкинском и Елховском районах - по одному заболевшему.

94 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 4 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62677 случаев коронавируса.



За сутки скончались 17 человек, в том числе:

женщины 57, 66, 66, 82, 88, 93 лет, мужчины 61, 65, 66, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 59, 85 лет, мужчина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 45, 67 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

мужчина 72 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Всего в регионе от COVID-19 скончались 1632 человека.