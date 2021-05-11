Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА - 28:29

В ответном матче 1/2 финала плей-офф "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Москве "Лада" уступила ЦСКА — 28:29 (14:15), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Равный характер этой яростной дуэли по итогам предыдущей битвы отразился на табло в Тольятти предельно красноречиво — ничья (26:26). В том же духе с некоторыми отклонениями схватка протекала и теперь. Эти отклонения во многом диктовались нарушениями правил. Два первых испытания такого рода питерская пара судей подбросила волжанкам. Фол Кирдяшевой аукнулся гостям отрывом, в который устремились москвички, достигшие серьезного задела в три мяча. Зато "двушник" Жилинскайте тольяттинкам не навредил, даже наоборот.

Как раз на момент "отсидки" Яны пришлась пара первоначальных сэйвов Деревень. Та сменила Лагину незадолго до второго удаления — Настя восемь раз на старте встречи безуспешно пыталась хотя бы коснуться мяча, реагируя на безудержную снайперскую удаль задней линии соперниц.

На 23-й минуте уже хозяева остались в меньшинстве, и "Лада" вскоре лидерство перехватила (12:13). Правда, ненадолго. Разбушевавшаяся Ильина, которая записала на себя в концовке тайма все четыре цеэсковских гола, вернула ход событий на круги своя.

Новоселова, чей "выстрел", собственно, и выводил волжанок в лидеры, имела верную возможность восстановить равновесие перед самым антрактом, но выгодной позицией на правом фланге воспользоваться не смогла. Сразу после отдыха Решетникова с противоположного края реализовала схожую задумку в большинстве, вновь добившись паритета (15:15). Однако это был последний случай в ходе боя, когда красно-синие не находились хотя бы на шаг или два впереди.

Усердно продолжавшая препятствовать им Деревень на 44-й минуте достигла показателя полезности равного 46 процентам, но он постепенно стал подтаивать, упав к экватору тайма до 37-ми. Тем не менее, волжанки все еще держались почти вровень с оппонентками, в чем велика заслуга феерившей Кирдяшевой — при счете 23:22 к 46-й минуте ей принадлежало авторство одиннадцати гостевых голов. Однако принимающая сторона перекрыла кислород тольяттинским "джокерам" на целых шесть с половиной ближайших минут.

Атака у волжанок захлебнулась. Попытка "передернуть" вратарей выгоды им не принесла — у Лагиной, хорошо "тащившей" пятью днями ранее в Тольятти, игра по-прежнему не клеилась. Один из двух очередных пропущенных мячей вонзился в сетку рикошетом от штанги и ее головы. Другой прилетел с семиметровой отметки… У Деревень же следом получилось выиграть аналогичную дуэль — Ристовска, бросавшая до этого с пенальти безупречно, на сей раз спасовала перед Дашей, и та уже бесповоротно закрепилась на "посту номер один".

Тайм-аут, взятый сразу вслед за тем автозаводским штабом, оказался, по большому счету, бесполезен. Брошенная в пекло из глубокого резерва расхоложенная Ганичева свежих красок "Ладе" не придала — сразу промах, потеря, потом еще один "недолёт". И вскоре на табло для вице-чемпионок прошлого года высветился, как показалось многим, уже стопроцентный приговор — 27:22. Ведь отыграть за восемь оставшихся минут пять мячей у нынешнего ЦСКА — задача не для слабохарактерных.

Но подшефные Алексея Алексеева к таковым не относятся, и они бросились насущную проблему из последних сил решать! Тон погоне задала Никитина. К ней вскоре подключилась Фомина, которая до этого в полуфинальной серии всего однажды поразила ворота москвичек. А тут ей понадобилось меньше минуты, чтобы воодушевиться и оформить дубль! Словом, не успел ЦСКА опомниться, как былой запас почти иссяк. Конечный счет Щербак установила за полторы минуты до сирены. Еще бы один гол в ворота будущих участниц лигочемпионского "Финала четырех", и они бы потерпели полный крах.

Но арбитры щедро предоставили им редкую возможность растянуть последнюю весьма пассивную атаку где-то на 75 секунд, отдав мяч автозаводчанкам лишь тогда, когда до чужих ворот уже было почти нереально успеть добежать. Пара-тройка драгоценных мгновений утекла до прозвучавшего сигнала о тайм-ауте. Эта пауза вообще была, похоже, лишней. В пылу борьбы пусть минимальный шанс застать врасплох москвичек быстрым переходом, но все же сохранялся. А так ЦСКА пришел в себя, разобрал соперниц персонально и за шесть оставшихся секунд до маломальской остроты дело уже не дошло. Билет в финал российского чемпионата достался подопечным Ольги Акопян.

"Лада" же, чье счастье упорхнуло, хотя витало где-то рядом, теперь утешится борьбой за "бронзу". Завтра точно выяснится, кто ей составит в этом конкуренцию. Но почти со стопроцентной вероятностью пара финалистов Суперлиги Париматч, как и участников серии за 3-4-е места, уже определена. Дома "Ростов-Дон" вряд ли разбазарит гостевые "плюс 10", добытые в астраханской части второго полуфинала. Надежда "Астраханочки" продолжить золотую гонку выглядит по сути утопично. Стало быть, играть тольяттинкам на самом финише сезона практически наверняка придется с ней.