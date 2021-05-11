Дарья Касаткина проиграла в матче первого круга турнира в Риме

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина выбыла из борьбы на турнире в Риме. В матче первого круга она проиграла представительнице США Джессике Пегуле, пишет championat.com.

Для победы американке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Пегулы. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Касаткина выполнила два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Ее соперница Пегула ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.