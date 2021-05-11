По факту пожара на сухогрузе в Самаре начали проверку

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ ведет проверку по факту возгорания сухогруза на реке Сок в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Напомним, 10 мая, в 21:03, загорелись жилые помещения на сухогрузном теплоходе "Икша" на реке Сок. площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание полностью ликвидировали в 23:20.

"Погибших нет, размер ущерба устанавливается. Во время ликвидации пожара троим матросам 24, 21 и 19 лет, участвовавшим в пожаротушении, оказали первую медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась", — отметили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

На месте происшествия работали следователи, криминалисты, спасатели МЧС и сотрудники УТ МВД России по ПФО. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.