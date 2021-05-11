По факту пожара на сухогрузе в Самаре начали проверку

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ ведет проверку по факту возгорания сухогруза на реке Сок в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
Напомним, 10 мая, в 21:03, загорелись жилые помещения на сухогрузном теплоходе "Икша" на реке Сок. площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание полностью ликвидировали в 23:20.
"Погибших нет, размер ущерба устанавливается. Во время ликвидации пожара троим матросам 24, 21 и 19 лет, участвовавшим в пожаротушении, оказали первую медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась", — отметили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.
На месте происшествия работали следователи, криминалисты, спасатели МЧС и сотрудники УТ МВД России по ПФО. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!