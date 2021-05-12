Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Риме

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-1000 из-за травм мышц живота, пишет championat.com.

"Очень грустно сегодня покидать соревнования в Риме. Я правда с нетерпением ждала старта здесь, но последние несколько дней я боролась с травмой мышц живота и поняла, что мне определенно нужно больше времени, чтобы восстановиться. До скорой встречи", — рассказала Павлюченкова в своем Instagram.