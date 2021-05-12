+15 смертей: коронавирус в Самарской области 12 мая

В Самарской области за сутки 12 мая выявили 97 случаев новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии заразились 62870 человек. Из них 60026 человек выздоровели, в том числе 95 за последние сутки.

Умерли за сутки 15 пациентов с коронавирусом, а за все время пандемии — 1662.