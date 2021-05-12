"Т Плюс" поддержал арт-проект "Общее решение" для ВолгаФеста-2021

При поддержке филиала ПАО "T Плюс" в рамках фестиваля ВолгаФест-2021 будет реализован арт-проект "Общее решение" Андрея Сяйлева. Он позволяет жителям Самарской области принять активное участие в формировании городского пространства.
С 11 мая на сайте artreshenie.ru с помощью онлайн-голосования каждый желающий может высказать свое мнение относительно визуального образа забора Самарской ГРЭС. Для этого достаточно выбрать понравившийся цвет и рассказать о своем решении друзьям в социальных сетях. По итогам голосования за время ВолгаФеста забор станции будет выкрашен волонтерами проекта.
Авторы проекта предлагают выбор из 20 цветов, которые названы в честь истинно самарских явлений и мест: это привычная желтизна песка на набережной, синева ночи, дымка над утренним "Паниковским" и другие.
Для участия надо будет с 12 по 20 июня приехать к забору Самарской ГРЭС, где волонтеров будут ждать помощники, инструменты и, конечно же, краска выбранного самарцами цвета.
Андрей Сяйлев - художник и куратор. Наиболее известен самарским зрителям своими работами с паттерновыми конструкциями, например, кирпичами, плитками или книгами - для художника они играют роль идеальных форм "спрессованного" времени.
Благодаря Андрею Сяйлеву новыми достопримечательностями Самары стали панно "Тетрис" на улице Галактионовской и "Воробьиный квартал" - стена из старых почтовых ящиков на улице Ленинградской.
Ссылки на социальные сети проекта "Общее решение":
https://vk.com/art_reshenie
https://www.instagram.com/art.reshenie/
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((