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Культура

"Т Плюс" поддержал арт-проект "Общее решение" для ВолгаФеста-2021

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке филиала ПАО "T Плюс" в рамках фестиваля ВолгаФест-2021 будет реализован арт-проект "Общее решение" Андрея Сяйлева. Он позволяет жителям Самарской области принять активное участие в формировании городского пространства.

С 11 мая на сайте artreshenie.ru с помощью онлайн-голосования каждый желающий может высказать свое мнение относительно визуального образа забора Самарской ГРЭС. Для этого достаточно выбрать понравившийся цвет и рассказать о своем решении друзьям в социальных сетях. По итогам голосования за время ВолгаФеста забор станции будет выкрашен волонтерами проекта.

Авторы проекта предлагают выбор из 20 цветов, которые названы в честь истинно самарских явлений и мест: это привычная желтизна песка на набережной, синева ночи, дымка над утренним "Паниковским" и другие.

Для участия надо будет с 12 по 20 июня приехать к забору Самарской ГРЭС, где волонтеров будут ждать помощники, инструменты и, конечно же, краска выбранного самарцами цвета.

Андрей Сяйлев - художник и куратор. Наиболее известен самарским зрителям своими работами с паттерновыми конструкциями, например, кирпичами, плитками или книгами - для художника они играют роль идеальных форм "спрессованного" времени.

Благодаря Андрею Сяйлеву новыми достопримечательностями Самары стали панно "Тетрис" на улице Галактионовской и "Воробьиный квартал" - стена из старых почтовых ящиков на улице Ленинградской.

Ссылки на социальные сети проекта "Общее решение":
https://vk.com/art_reshenie
https://www.instagram.com/art.reshenie/

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