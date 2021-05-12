Дмитрий Азаров и Олег Николаев обсудили вопросы развития туризма в регионах

В среду, 12 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с главой Чувашской республики Олегом Николаевым обсудил перспективы сотрудничества и вопросы развития туристического потенциала.

Как рассказал Олег Николаев Дмитрию Азарову, в республике в программу с кэшбэком от Ростуризма вошли 7 коллективных средств размещения. В майские праздники Чувашию посетило 12,5 тыс. человек, из них 15% воспользовались программой.

Губернатор Самарской области, в свою очередь, поделился опытом развития туристического потенциала 63 региона, где одним из приоритетных направлений является экологический туризм.

Напомним, в 2020 году Самарская область приняла участие во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России, организованном Агентством стратегических инициатив, с проектом "Туристско — рекреационный кластер "Самарская Лука". По итогам конкурса губернский проект вошел в ТОП-10 победителей из 219 заявок от 81 региона РФ.

В настоящее время ведется работа по подготовке проектной документации, необходимой для создания объектов безопасной инфраструктуры на территории "Самарской Луки" с предполагаемым финансированием из средств федерального бюджета в объеме 209 млн рублей.

Дмитрий Азаров отметил, что отдых на Волге становится все более популярными среди туристов: 11 проектов Самарской области стали победителями Всероссийской туристской премии "Маршрут года".

Национальным брендом России признана программа "Жигулевские выходные", представляющая 4-дневную экскурсию по городам Самарской области с посещением музеев, природных и культурных достопримечательностей, участием в кулинарных мастер-классах и дегустацией блюд волжской кухни.