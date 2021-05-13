В выходные в регионе будет +33º

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В период 12-17 мая в Самарской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9º и более. До конца рабочей недели регион окажется под влиянием западной периферии антициклона. Рост атмосферного давления будет способствовать рассеиванию облаков и интенсивному прогреву воздуха в дневные часы. В средней тропосфере, с южными потоками, к нам будет поступать жаркий воздух с районов Турции. Поэтому максимальные температуры воздуха преодолеют 30º отметку., сообщает Приволжское УГМС.