В выходные в регионе будет +33º

В период 12-17 мая в Самарской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9º и более. До конца рабочей недели регион окажется под влиянием западной периферии антициклона. Рост атмосферного давления будет способствовать рассеиванию облаков и интенсивному прогреву воздуха в дневные часы. В средней тропосфере, с южными потоками, к нам будет поступать жаркий воздух с районов Турции. Поэтому максимальные температуры воздуха преодолеют 30º отметку., сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 13 мая, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 25...30 °C.
В пятницу, 14 мая, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 13...18 °C. На востоке области до 8°. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха 28...33 °C.
В субботу, 15 мая, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 13...18 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 28...33 °C.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".