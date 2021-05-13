Ночью при пожаре в квартире в Тольятти пострадал мужчина

В четверг, 13 мая, примерно в 3:05 произошел пожар в доме № 25 на бульваре Гая в Автозаводском районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 7 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 17 человек. Возгорание удалось им ликвидировать в 3:20.

В региональном управлении МЧС России отметили, что во время пожара пострадал мужчина в возрасте около 45 лет. И при тушении из здания было эвакуировано 18 человек.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.