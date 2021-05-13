Тело женщины обнаружено при тушении пожара в с. Обшаровка

В среду, 12 мая, в 16:40 горел частный дом на ул. Железнодорожной, 23 в селе Обшаровка Приволжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 75 кв. м. В его тушении участвовали девять человек. Пожар им удалось ликвидировать в 17:38.

По данным чрезвычайного ведомства, при тушении было обнаружено тело женщины в возрасте около 42 лет. Причина ее гибели выясняется. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.