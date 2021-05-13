Тело женщины обнаружено при тушении пожара в с. Обшаровка

В среду, 12 мая, в 16:40 горел частный дом на ул. Железнодорожной, 23 в селе Обшаровка Приволжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 75 кв. м. В его тушении участвовали девять человек. Пожар им удалось ликвидировать в 17:38.
По данным чрезвычайного ведомства, при тушении было обнаружено тело женщины в возрасте около 42 лет. Причина ее гибели выясняется. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!