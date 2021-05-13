В Самарской области пропал 81-летний мужчина

В Сергиевском районе Самарской области пропал 81-летний Иван Яшуткин, теперь его разыскивает полиция.

По данным регионального ГУ МВД, 29 апреля мужчину ушел из дома в пос. Суходол и не вернулся. В силу состояния здоровья пенсионер может быть дезориентирован.

Приметы пропавшего: на вид 75-80 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, пострижен налысо, был одет в серую кепку, коричнево-серую куртку, серую рубашку, серые брюки, черные ботинки и черные носки.

Правоохранители просят сообщить информацию о разыскиваемом или его местонахождении в ближайший отдел полиции, или по телефонам 8(84655)2-14-41, 8(917)140-94-22, или 020 (112 с мобильных).