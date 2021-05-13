Коронавирус унес 15 жизней в Самарской области

В Самарской области на 13 мая зарегистрировано 15 смертей от новой коронавирусной инфекции.

За сутки в регионе заболели 107 жителей. 97 человек выздоровело, сообщает стопкоронавирус.ру.

Всего, по данным портала, в Самарской области зарегистрировано 62977 заболевших. Из них 60123 вылечились, 1677 умерли.