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Туризм Общество

В Самаре откроется выставка яхт, катеров и техники для активного отдыха

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 мая, на территории яхт-клуба "Ласточка" (Сухая Самарка) состоится открытие выставки Samara Boat Show 2021.

После успешного опыта прошлого года организаторы расширили береговую и водную экспозиции, добавили развлекательную и деловую программы. На боат-шоу традиционно будут новые и брокеражные катера и яхты отечественных и зарубежных производителей, а также техника для активного отдыха, товары и услуги премиального сегмента.

До недавнего момента яхт-клуб "Ласточка" был закрытой частной территорией, но теперь эта живописная  локация на воде готова распахнуть свои двери и принять гостей.

В программе:
17:30 - BOSE sound с презентацией всепогодной акустики для водного транспорта;
18:00 - Президент Федерации парусного спорта Самары Михаил Баскин расскажет о развитии яхтинга в Самарской области;
18:30 - Президент Федерации парусного спорта Ульяновской области Станислав Рачков поделится опытом создания туристической лоции на реке Волга;
19:00 Профессиональные кайтеры Евгения Котлярова и Николай Алексеев из клуба "Сила ветра" расскажут о парусном спорте, яхтенном туризме и других видах отдыха на воде в Самарской области;
20:00 Организаторы выставки — Журнал Motor Boat & Yachting Russia торжественно поприветствуют всех на площадке и перережут ленточку.

Дополнительная информация - тут

Время работы выставки:
14 мая  13:00 — 20:00
15 мая  11:00 — 18:00
16 мая  11:00 — 17:00

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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