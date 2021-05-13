В Самаре откроется выставка яхт, катеров и техники для активного отдыха

В пятницу, 14 мая, на территории яхт-клуба "Ласточка" (Сухая Самарка) состоится открытие выставки Samara Boat Show 2021.

После успешного опыта прошлого года организаторы расширили береговую и водную экспозиции, добавили развлекательную и деловую программы. На боат-шоу традиционно будут новые и брокеражные катера и яхты отечественных и зарубежных производителей, а также техника для активного отдыха, товары и услуги премиального сегмента.

До недавнего момента яхт-клуб "Ласточка" был закрытой частной территорией, но теперь эта живописная локация на воде готова распахнуть свои двери и принять гостей.

В программе:

17:30 - BOSE sound с презентацией всепогодной акустики для водного транспорта;

18:00 - Президент Федерации парусного спорта Самары Михаил Баскин расскажет о развитии яхтинга в Самарской области;

18:30 - Президент Федерации парусного спорта Ульяновской области Станислав Рачков поделится опытом создания туристической лоции на реке Волга;

19:00 Профессиональные кайтеры Евгения Котлярова и Николай Алексеев из клуба "Сила ветра" расскажут о парусном спорте, яхтенном туризме и других видах отдыха на воде в Самарской области;

20:00 Организаторы выставки — Журнал Motor Boat & Yachting Russia торжественно поприветствуют всех на площадке и перережут ленточку.

Дополнительная информация - тут.

Время работы выставки:

14 мая 13:00 — 20:00

15 мая 11:00 — 18:00

16 мая 11:00 — 17:00