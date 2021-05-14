В Самарской области коронавирусом заразилось 103 человека

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По данным портала стопкоронавирус.ру, в Самарской области 14 мая зарегистрировано 15 смертей от новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе скончались 1692 человека.