После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

В четверг, 13 мая, около 21:00 в частном пансионате для пожилых людей "Рассвет", расположенном на 4-м проезде, 8 в Железнодорожном районе Самары загорелся электросчетчик в санузле на третьем этаже. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор пансионата Владимир Пахомов.

По словам директора, на момент происшествия в здании находилось 26 пожилых людей, некоторые из которых в почтенном возрасте - 90 лет и более.

По словам мужчины, персонал быстро отреагировал: сразу были вызваны пожарные и "скорая", а всех пожилых людей вывели из здания. Благодаря оперативности персонала никто из постояльцев не пострадал. Возгорание и задымление быстро ликвидировали.

Как пояснил директор, по просьбе администрации пансионата врачи "скорой" доставили 16 пожилых постояльцев в лечебные учреждения для проверки на отравление продуктами горения и для профилактических медицинских процедур. Всего в перевозке участвовали 10 экипажей "скорой".

Один из постояльцев после пожара уехал домой. Оставшиеся девять человек перевезены с мебелью для проживания в новое здание пансионата, которое находится неподалеку в Самаре.

"Сейчас увезенные в лечебные учреждения пенсионеры пока остаются там же, мы знаем, что с ними все в порядке, пострадавших нет, - пояснил директор. - И сегодня, и завтра мы планируем перевести их для проживания в наше новое здание".