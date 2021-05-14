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После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров Тело женщины обнаружено при тушении пожара в с. Обшаровка Ночью при пожаре в квартире в Тольятти пострадал мужчина На территории ТЦ "Кубатура" загорелась электроподстанция При пожаре на сухогрузе на реке Сок пострадали три человека

Пожары Происшествия

После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 мая, около 21:00 в частном пансионате для пожилых людей "Рассвет", расположенном на 4-м проезде, 8 в Железнодорожном районе Самары загорелся электросчетчик в санузле на третьем этаже. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор пансионата Владимир Пахомов.

По словам директора, на момент происшествия в здании находилось 26 пожилых людей, некоторые из которых в почтенном возрасте - 90 лет и более.

По словам мужчины, персонал быстро отреагировал: сразу были вызваны пожарные и "скорая", а всех пожилых людей вывели из здания. Благодаря оперативности персонала никто из постояльцев не пострадал. Возгорание и задымление быстро ликвидировали.

Как пояснил директор, по просьбе администрации пансионата врачи "скорой" доставили 16 пожилых постояльцев в лечебные учреждения для проверки на отравление продуктами горения и для профилактических медицинских процедур. Всего в перевозке участвовали 10 экипажей "скорой".

Один из постояльцев после пожара уехал домой. Оставшиеся девять человек перевезены с мебелью для проживания в новое здание пансионата, которое находится неподалеку в Самаре.

"Сейчас увезенные в лечебные учреждения пенсионеры пока остаются там же, мы знаем, что с ними все в порядке, пострадавших нет, - пояснил директор. - И сегодня, и завтра мы планируем перевести их для проживания в наше новое здание".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

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