После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

В четверг, 13 мая, около 21:00 в частном пансионате для пожилых людей "Рассвет", расположенном на 4-м проезде, 8 в Железнодорожном районе Самары загорелся электросчетчик в санузле на третьем этаже. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор пансионата Владимир Пахомов.
По словам директора, на момент происшествия в здании находилось 26 пожилых людей, некоторые из которых в почтенном возрасте - 90 лет и более.
По словам мужчины, персонал быстро отреагировал: сразу были вызваны пожарные и "скорая", а всех пожилых людей вывели из здания. Благодаря оперативности персонала никто из постояльцев не пострадал. Возгорание и задымление быстро ликвидировали.
Как пояснил директор, по просьбе администрации пансионата врачи "скорой" доставили 16 пожилых постояльцев в лечебные учреждения для проверки на отравление продуктами горения и для профилактических медицинских процедур. Всего в перевозке участвовали 10 экипажей "скорой".
Один из постояльцев после пожара уехал домой. Оставшиеся девять человек перевезены с мебелью для проживания в новое здание пансионата, которое находится неподалеку в Самаре.
"Сейчас увезенные в лечебные учреждения пенсионеры пока остаются там же, мы знаем, что с ними все в порядке, пострадавших нет, - пояснил директор. - И сегодня, и завтра мы планируем перевести их для проживания в наше новое здание".
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!