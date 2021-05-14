Инвестиционный тариф "РКС-Самара" показали в действии

Представители регионального департамента ценового и тарифного регулирования региона познакомились с работой городских очистных канализационных сооружений Самары.

Специалисты "РКС-Самара" провели гостей по территории объекта, показали полный цикл очистки сточных вод, а также рассказали о масштабной реконструкции по инвестиционной программе.

С 2013 года на ГОКС уже обновили аэротенки и воздуховоды, установили новые воздуходувки, построили новые иловые насосные станции. Сейчас ведется реконструкция комплекса мехочистки и биологической доочистки от биогенных элементов. Работы стоимостью 1,3 млрд руб. рассчитаны до 2024 года.

Подобного масштабного нового строительства объектов водоотведения не было в Самаре более 50 лет. Развернуть такую реконструкцию на ГОКС стало возможно благодаря государственно-частному партнерству, заключенному концессионному соглашению и принятию инвестиционной программы, признанной одной из самых успешных в России.

"Посещать такие объекты нужно и интересно, - отметила руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина, - наши специалисты вживую увидели то, с чем работают по документам, когда анализируют исполнение инвестпрограммы. Приятно видеть, что сотрудники "РКС-Самара" любят свою работу, переживают за нее и стараются ее улучшить. Надеемся, это удастся и к 2024 году все запланированные мероприятия будут успешно реализованы".

Со своей стороны, специалисты ресурсоснабжающего предприятия выразили готовность организовать экскурсии на другие объекты, чтобы показать, как происходит добыча и подготовка воды для миллионного города.

Главный управляющий директор Владимир Бирюков подчеркнул, что такие встречи особенно важны для органов регулирования: "Люди, которые устанавливают тарифы, должны четко представлять, на что идут деньги, тот бюджетный ресурс, который выделяется для нашего предприятия. Нам есть что показать, мы всегда готовы к диалогу, и это ключевой момент, который в дальнейшем поможет нам лучше понимать друг друга".