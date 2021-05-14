Банк "Открытие": подготовка к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ вступила в завершающую стадию

За неделю до старта первых в истории Алтайского края международных соревнований — второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — краевые власти отчитались о подготовке к состязаниям.
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что все основные организационные вопросы подготовки к соревнованиям решены. Полностью готовы транспортные схемы доставки спортсменов и зрителей. Добраться на гребной канал болельщики смогут с барнаульского речного вокзала на бесплатных автобусах, проезд будет организован по зрительским билетам или аккредитации. Также будет организован проезд на электропоездах с барнаульского железнодорожного вокзала. Для высадки и посадки организована отдельная платформа "Гребной канал".
На гребном канале до конца недели завершатся работы по благоустройству территории, будут установлены шатры для отдыха и питания спортсменов. Для зрителей непосредственно на барнаульском гребном канале будут организованы торговые точки по продаже продуктов питания и шоппинг-зона. Помимо этого зрителей ждут интересные зоны развлечений.
По словам Эльвиры Вебер, управляющей банка "Открытие", генерального партнера этапа Кубка мира, банк устроит интерактивную игру River Rush для детей болельщиков, зону отдыха с шезлонгами и фотозону. Гостям будут бесплатно раздавать надувные палки-стучалки для поддержки с трибун спортсменов во время заездов, а в VIP-зоне угощать фирменным мороженным. Также власти пообещали розыгрыши ценных призов среди зрителей.
18-19 мая на гребном канале пройдут первые официальные тренировки.
Для работы на соревнованиях привлечены волонтеры со знанием иностранных языков. Для гостей столицы Алтайского края приготовлена обширная и разнообразная культурная программа, в том числе в рамках акции "Ночь музеев".
Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 55 стран. Лучшие каноисты и байдарочники планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий на Игры в Токио и 24 комплектов наград. Генеральным партнером барнаульского этапа Кубка мира выступает банк "Открытие".
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.