В Самаре эвакуировали людей из банка на ул. Агибалова из-за бесхозной сумки

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В пятницу, 14 мая, в первой половине дня, в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозной сумки в офисе банка на ул. Агибалова в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.