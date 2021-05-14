Хоккейная "Лада" подписала нападающего Ивана Романова

Хоккейный клуб "Лада" заключил двухлетний контракт с нападающим Иваном Романовым.
В сезоне 2020/21 Романов выступал за воронежский "Буран", за который набрал 6 (4+2) очков в 18 матчах. Также Иван сыграл в одном матче КХЛ за "Локомотив", но набранными очками не отметился.
Нападающий Романов уже выступал в составе "Лады" в сезоне 2018/19. Тогда в 36 матчах за тольяттинскую команду он набрал 6 (3+3) очков.
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