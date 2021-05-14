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Единоборства Спорт

Протест Максима Власова на судейство в бое со Смитом был отклонен

МОСКВА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Всемирная боксерская организация (WBO) отклонила протест команды самарского боксера Максима Власова на судейство в титульном поединке с американцем Джо Смитом-младшим. Также россиянин подал протест из-за отсутствия правильной процедуры допинг-контроля, пишет championat.com.

Напомним, что поединок соперников проходил в США в апреле 2020 года. Смит победил решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

"Мы получили ответ от WBO. В организации сообщили, что назначением судей и допинг-контролем занималась боксерская комиссия Оклахомы, которая и несет за это ответственность. И тут возникает вопрос к WBO: как можно полностью разрешать организовывать чемпионский бой по вашей версии какой-то другой стороне. В общем, наша апелляция в WBO не удовлетворена: никакого пересмотра результата или назначения реванша не последовали. Мы возмущены такими действиями, точнее полным бездействием, и вместе с юристами будем анализировать дальнейшие шаги", — сообщает менеджер боксера Олег Богданов.

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