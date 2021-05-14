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Здравоохранение Общество

В "Ночь музеев" самарцы смогут пройти вакцинацию в передвижном пункте на ул. Куйбышева

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 мая, на всероссийской акции "Ночь музеев" с 10:00 до 00:00 для жителей региона будет работать мобильный прививочный пункт возле здания департамента культуры и молодежной политики Самары на ул. Куйбышева, 129.

Также продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.

Ежедневно в торговом центре "Аврора" с 11:00 до 18:00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.

Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

— в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: улица Ленина, 61, тел. 88466122348,

— в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу улица Мамистова, 52, тел. 88467624149,

— в Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: улица, Ленина 104, тел. 88463930447,

— в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.

Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Гид потребителя

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