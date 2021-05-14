В "Ночь музеев" самарцы смогут пройти вакцинацию в передвижном пункте на ул. Куйбышева

В субботу, 15 мая, на всероссийской акции "Ночь музеев" с 10:00 до 00:00 для жителей региона будет работать мобильный прививочный пункт возле здания департамента культуры и молодежной политики Самары на ул. Куйбышева, 129.

Также продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.

Ежедневно в торговом центре "Аврора" с 11:00 до 18:00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.

Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

— в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: улица Ленина, 61, тел. 88466122348,

— в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу улица Мамистова, 52, тел. 88467624149,

— в Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: улица, Ленина 104, тел. 88463930447,

— в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.