Более 40 человек тушат под Тольятти крупный очаг возгорания мусора

В пятницу, 14 мая, около 13:04, загорелся мусор в 800 м западнее с. Ташелка Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горит мусор на территории завода по переработке мусора. Площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тыс. кв. м, в основном там тлеет мусор.

Погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, ветер дует от с. Ташелка.

Сейчас в тушении участвует 41 человек. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Самарской области.