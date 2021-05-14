Жители Кинель-Черкасского района проходят вакцинацию в мобильных ФАПах

В Кинель-Черкасском районе работают три передвижных комплекса, в которых можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в начале апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии, в том числе три в Кинель-Черкасский район. Поставка необходимых региону ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне. Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

"Один из трех мобильных ФАПов закреплен за Тимашевской врачебной амбулаторией, — рассказала врач районной больницы Любовь Аксененко. — Мы выезжаем на мобильном ФАПе по населенным пунктам Кинель-Черкасского района, которые закреплены за нашим врачебным участком — это населенные пункты Репьевка, Чернигово, Сад-город. Выезжаем и на предприятия — птицефабрику, Раменский кондитерский комбинат, оповещаем людей и работаем с жителями. В день прививаем от новой коронавирусной инфекции до 40 жителей".

Любовь Аксененко сама переболела новой коронавирусной инфекцией, поэтому планирует привиться позже, а всех остальных: дочь, родственников, знакомых, соседей, одноклассников — убедила сделать прививки.

"Я сама болезнь перенесла довольно терпимо, но есть значительное количество людей, у которых болезнь протекает очень тяжело, вплоть до смертельного исхода, — предостерегает врач. — Вирус поражает легочную систему, затрагивает сердечно-сосудистую систему, и для тех, кто в пожилом возрасте имеет сопутствующие заболевания — сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, прививаться надо обязательно. Прививка — это главный выход из пандемии. И если большая часть жителей привьется, люди перестанут болеть".

С начала года, когда в районе началась вакцинация, на Тимашевском врачебном участке первый компонент вакцины сделали более тысячи человек. И практически все они — 97-98% — перенесли ее без каких-либо осложнений. У некоторых были незначительное повышение температуры, небольшая сонливость, боль в суставах. В основном все перенесли прививку легко.

Жамалсын Нармуканова работает медсестрой в пансионате, пришла на прививку вторым компонентом вакцины. Она уверена, что, работая с людьми, не имеет права подвергать их опасности заражения, поэтому решила обезопасить себя и своих подопечных, знакомых и родственников.

"Сама видела, как люди тяжело переносят эту инфекцию, у меня подруга болела, поэтому я не хотела бы сама заболеть и заразить других. Я каждый год прививаюсь от гриппа, никаких недомоганий не испытывала и новую прививку от ковидной инфекции перенесла также спокойно. Я считаю, что наше правительство сделало большое дело, выделив нам прививки для профилактики от новой коронавирусной инфекции бесплатно. Спасибо им за эту заботу о нашем здоровье", — отметила Жамалсын.

Доволен возможностью сделать прививку рядом с домом, никуда не выезжая, житель района Александр Ермолаев: "Хорошо, что в район передали такой передвижной комплекс, который приезжает по месту жительства. А по поводу прививки скажу так: если президент страны сделал прививку от инфекции, значит, и мы должны его поддержать, чтобы общество было здоровым. Я видел, как мой знакомый болел тяжело, еле выходили его врачи, спасибо им за это. Я всегда делаю прививки от гриппа, вот и от ковида сделал. Я считаю, это уколы для здоровья", — убежден Александр Михайлович.

Жительница села Армангуль Купешева считает, что прививки нужны, чтобы не болеть: "Я сделала прививку, и обязательно расскажу другим, что это необходимо, чтобы не заболеть и не заразить других, особенно пожилых людей. Моя семья вся прошла вакцинацию, я и соседей убедила, что это надо обязательно сделать".