Крупный пожар произошел в дачном массиве у пос. Энергетик под Самарой

В пятницу, 14 мая, около 14:08, начался пожаре в СДТ "Трест-11" у пос. Энергетик Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Когда пожарные прибыли на место вызова, там горели 13 дачных строений и сухая трава на общей площади 2 га. Был объявлен повышенный ранг вызова — "Пожар № 3".

По предварительным данным регионального управления МЧС России, пострадавших нет. Сейчас в тушении участвуют 118 человек, которые используют 25 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.