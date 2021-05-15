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Губернатор Власть и политика

Павел Покровский поделился ожиданиями от послания губернатора Дмитрия Азарова

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский поделился своими ожиданиями от предстоящего послания Дмитрия Азарова к депутатам губдумы, которое намечено на 18 мая.

Покровский, вспоминая предыдущие послания главы региона, отметил: "Мне запомнились первые слова, которые прозвучали в его выступлении. Они были о том, что все государственные решения будут обсуждаться с членами гражданского общества. Обещание Дмитрием Азаровым выполняется на протяжении всех трех лет его руководства".

По его словам, из этого выросла и Стратегия лидерства Самарской области, которая сегодня реализуется.

"И ее результат мы видим воочию. Это и возврат единовременных денежных выплат труженикам тыла, и модернизация учреждений культуры, и появление значимого объекта - филиала Третьяковской галереи в Самаре",- отметил общественник.

Павел Покровский рассказал и о своих ожиданиях от предстоящего послания Дмитрия Азарова. Он считает, что необходимо поднять вопрос по сбережению народа, сохранению здоровья, профосмотров, диспансеризации населения.

"Конечно, сегодня крайне важная тема - это вакцинация. Кроме того, хочется услышать конкретные тезисы по повышению дохода граждан. Я как человек, работающий в сфере культуры, понимаю, что здесь мы не обойдемся без этой отрасли, а также без туризма, который является драйвером развития нашего региона и его инвестиционной привлекательности", - поделился Павел Покровский.

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