Павел Покровский поделился ожиданиями от послания губернатора Дмитрия Азарова

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский поделился своими ожиданиями от предстоящего послания Дмитрия Азарова к депутатам губдумы, которое намечено на 18 мая.
Покровский, вспоминая предыдущие послания главы региона, отметил: "Мне запомнились первые слова, которые прозвучали в его выступлении. Они были о том, что все государственные решения будут обсуждаться с членами гражданского общества. Обещание Дмитрием Азаровым выполняется на протяжении всех трех лет его руководства".
По его словам, из этого выросла и Стратегия лидерства Самарской области, которая сегодня реализуется.
"И ее результат мы видим воочию. Это и возврат единовременных денежных выплат труженикам тыла, и модернизация учреждений культуры, и появление значимого объекта - филиала Третьяковской галереи в Самаре",- отметил общественник.
Павел Покровский рассказал и о своих ожиданиях от предстоящего послания Дмитрия Азарова. Он считает, что необходимо поднять вопрос по сбережению народа, сохранению здоровья, профосмотров, диспансеризации населения.
"Конечно, сегодня крайне важная тема - это вакцинация. Кроме того, хочется услышать конкретные тезисы по повышению дохода граждан. Я как человек, работающий в сфере культуры, понимаю, что здесь мы не обойдемся без этой отрасли, а также без туризма, который является драйвером развития нашего региона и его инвестиционной привлекательности", - поделился Павел Покровский.
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