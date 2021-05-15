15 смертей и 95 заболевших: коронавирус в Самарской области на 15 мая

15 мая в Самарской области подтверждено 95 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

89 заболевших было выявлено при обследовании пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ, еще шесть - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63 175 случаев коронавируса.

Скончалось 15 человек, с начала пандемии - 1 707.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 53,46, по стране — 79,09. Коэффициент летальности в области — 2,7, в стране — 2,34.