Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Самарской области

В субботу, 15 мая, около 14:10 несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на 1200 км Куйбышевской железной дороги на перегоне Толкай-Похвистнево, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

В результате происшествия пострадавших нет, повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.