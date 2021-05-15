Водолазы нашли тело мужчины, решившего искупаться в реке Самарке

В субботу, 15 мая, водолазы самарского Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски утонувшего 44-летнего мужчины.

Накануне он в компании знакомых отдыхал на причальном понтоне на реке Самара около яхт-клуба "Парус". Решив искупаться, мужчина проплыл около 40 метров после чего погрузился под воду и больше не появился.

Знакомые пропавшего обратились в полицию, а те вызвали спасателей. При нулевой видимости водолазы отрабатывали район поиска по секторам на площади 800 кв. метров. Утонувшего подняли с глубины семь метров и доставили до причального понтона.

Причина произошедшего - переохлаждение, вызванное резким перепадом температур воздуха и воды.