В Тольятти 25 человек тушили кровлю склада

В воскресенье, 16 мая, в Тольятти произошел пожар на складе на ул. Северной, д. 97, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 10:53. К моменту прибытия пожарных горела кровля складского здания на площади 120 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 25 человек, которые использовали семь единиц техники. В 11:26 пожар удалось ликвидировать.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.