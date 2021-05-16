Двадцатилетняя жительница Чувашии задержана в Кинельском районе с наркотиками

В Кинельском районе сотрудники полиции остановили отечественную "легковушку" для проверки документов. Женщина, находящаяся в салоне автомобиля, заметно нервничала, и они приняли решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.

В результате в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли прозрачный пакет, в котором находились два свертка с порошком белого цвета, и прозрачный пакет с находящимися внутри кристаллами. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, задержанную доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятыми веществами являются наркотическое средство — α-пирролидиновалерофеноном (PVP)-производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,44 г, наркотическое средство — мефедрон, массой 0,10 г и наркотическое вещество — метадон, массой 0,23 г.

В ходе опроса безработная ранее не судимая 20-летняя жительница Чувашской республики признала свою вину в содеянном и пояснила оперативникам, что наркотики она приобрела для личного употребления.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России "Кинельский" в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере".

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.