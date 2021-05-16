Двадцатилетняя жительница Чувашии задержана в Кинельском районе с наркотиками

В Кинельском районе сотрудники полиции остановили отечественную "легковушку" для проверки документов. Женщина, находящаяся в салоне автомобиля, заметно нервничала, и они приняли решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.
В результате в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли прозрачный пакет, в котором находились два свертка с порошком белого цвета, и прозрачный пакет с находящимися внутри кристаллами. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, задержанную доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятыми веществами являются наркотическое средство — α-пирролидиновалерофеноном (PVP)-производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,44 г, наркотическое средство — мефедрон, массой 0,10 г и наркотическое вещество — метадон, массой 0,23 г.
В ходе опроса безработная ранее не судимая 20-летняя жительница Чувашской республики признала свою вину в содеянном и пояснила оперативникам, что наркотики она приобрела для личного употребления.
В настоящее время отделом дознания МО МВД России "Кинельский" в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере".
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!