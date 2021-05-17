В Самаре следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка при падении из окна

В воскресенье, 16 мая, из окна одного из высотных домов в районе пересечения улиц Буянова и Рабочей из окна выпал двухлетний ребенок, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, от полученных травм малыш скончался на руках матери, которая выбежала из подъезда сразу после случившегося.

Факт случившегося подтвердили правоохранители.

"В настоящее время по данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — прокомментировали в региональном следственном управлении СК РФ.