При тушении пожара в Самарской области обнаружили тело мужчины

В воскресенье, 16 мая, примерно в 14:00, начался пожар на ул. Советской, 154 в с. Малая Малышевка Кинельского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горело неэксплуатируемое строение на площади 20 м. кв. В борьбе с огнем участвовали восемь человек, которые ликвидировали пожар в 14:13.

На месте происшествия было обнаружено тело мужчины в возрасте около 35 лет. Причину его гибели и обстоятельства случившегося устанавливают.