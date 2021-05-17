При тушении пожара в Кошкинском районе обнаружили погибшего пенсионера

В воскресенье, 16 мая, около 14:26, начался пожар на ул. Полевой, 5 на ст. Погрузная в Кошкинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели две частные бани на общей площади 30 кв. м. В их тушении участвовали девять человек. Пожар ликвидировали в 14:49.

При тушении возгорания было обнаружено тело мужчины около 85 лет. Обстоятельства случившегося устанавливают.