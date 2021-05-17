12 человек эвакуировали из-за загоревшейся квартиры в Самаре

В воскресенье, 16 мая, примерно в 9:33, начался пожар в доме № 35 на ул. Гастелло в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели вещи в квартире на площади 10 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 28 человек, которые ликвидировали пожар в 10:05.

Из здания эвакуировали 12 человек. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливают.