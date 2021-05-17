Коронавирусом в Самарской области за сутки заболело 117 человек

В понедельник, 17 мая, в Самарской области зарегистрировали 117 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии в регионе заразились 63413 человек. 60537 пациентов выздоровели, из них 117 - за последние сутки.

15 зараженных умерли за сутки в Самарской области. А всего с начала пандемии погибли 1737 пациентов.