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Туризм Общество

Команда Самарской области примет участие в "Туриаде-2021"

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 мая 2021 г. сборная команда Самарской области по спортивному туризму отправится в Хвалынск для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа "Туриада-2021", которая проходит под патронатом полномочного представителя президента Игоря Комарова.

На восьмую "Туриаду" соберется около 700 участников из всех регионов ПФО - победители региональных спортивно-туристских соревнований, студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с организацией туристического бизнеса, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры.

Делегацию Самарской области представят члены общественной организации "Самарская областная федерация спортивного туризма" под руководством Рафика Хакимова. По традиции учебно-тренировочные сборы команды проходят на территории ГАУ СО "Учебно-спортивный центр "Чайка".

Как отмечают организаторы спортивного фестиваля, в большинстве регионов округа соревнования по спортивному туризму стали неотъемлемой частью региональных спартакиад учащихся, трудовых коллективов, сельской допризывной молодежи.

На "Туриаде" молодежь Приволжья будет соревноваться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также в конкурсе туристических маршрутов. В рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. Соревнования по лыжному туризму, входящие в программу "Туриады", состоялись в марте в Йошкар-Оле.

В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс "Люблю тебя, Приволжье", презентация "Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО", межрегиональный конкурс авторской песни "Музыка сердец", конкурс знаний о туризме. Также команды регионов примут участие в спортивно-туристкой эстафете на пешеходной дистанции, по итогам которой победителю будет вручен Кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Участники окружной "Туриады" занимают самые высокие места на чемпионатах и первенствах страны. Команда Самарской области неоднократно занимала призовые места на окружной "Туриаде",  участвовала во Всероссийском фестивале спортивного туризма в Сочи. А по итогам пятой юбилейной "Туриада" представители Самарской области были признаны лучшими в номинации "Информация". Диплом полпреда получила ТРК "Губерния".

Спортивно-туристский лагерь ПФО пройдет с 18 по 22 мая 2021 г. на территории горнолыжного курорта "Хвалынский" Саратовской области.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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