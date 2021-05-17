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ДТП Происшествия

Появились подробности ДТП с розливом топлива в Самаре

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП, произошедшего на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным МВД, в ДТП участвовал не бензовоз (как сообщалось ранее), а фура.

Авария произошла в 10:30 17 мая. Водитель фуры MAN наехал на открытый люк и в результате повредил топливный бак автомобиля. Из него горючее разлилось на дорогу.

Полицейские уточняют, что пострадавших нет.

Напомним, ранее о ДТП в соцсетях сообщил департамент транспорта администрации Самары. Первоначально предполагалось, что в аварию попал бензовоз и говорилось о перекрытии движения.

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