Появились подробности ДТП с розливом топлива в Самаре

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП, произошедшего на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре.
По данным МВД, в ДТП участвовал не бензовоз (как сообщалось ранее), а фура.
Авария произошла в 10:30 17 мая. Водитель фуры MAN наехал на открытый люк и в результате повредил топливный бак автомобиля. Из него горючее разлилось на дорогу.
Полицейские уточняют, что пострадавших нет.
Напомним, ранее о ДТП в соцсетях сообщил департамент транспорта администрации Самары. Первоначально предполагалось, что в аварию попал бензовоз и говорилось о перекрытии движения.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!