Появились подробности ДТП с розливом топлива в Самаре

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП, произошедшего на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре.

По данным МВД, в ДТП участвовал не бензовоз (как сообщалось ранее), а фура.

Авария произошла в 10:30 17 мая. Водитель фуры MAN наехал на открытый люк и в результате повредил топливный бак автомобиля. Из него горючее разлилось на дорогу.

Полицейские уточняют, что пострадавших нет.

Напомним, ранее о ДТП в соцсетях сообщил департамент транспорта администрации Самары. Первоначально предполагалось, что в аварию попал бензовоз и говорилось о перекрытии движения.