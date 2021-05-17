В Красноглинском районе Самары загорелись два дома

В понедельник, 17 мая, примерно в 12:49, начался пожар в нежилом доме на 41-м участке 10-й линии СПК "Звездочка" в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия пожарных нежилой одноэтажный частный дом горел на площади 100 кв. м. Также пламя охватило 70 кв. м в двухэтажном жилом частном доме.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". Для тушения привлекли 47 человек. В 13:24 пожар локализовали на площади 170 кв. м. В 13:33 был дан отбой повышенному рангу пожара "№ 2".

Пострадавших нет.