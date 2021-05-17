В Красноглинском районе Самары загорелись два дома

В понедельник, 17 мая, примерно в 12:49, начался пожар в нежилом доме на 41-м участке 10-й линии СПК "Звездочка" в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
К моменту прибытия пожарных нежилой одноэтажный частный дом горел на площади 100 кв. м. Также пламя охватило 70 кв. м в двухэтажном жилом частном доме.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". Для тушения привлекли 47 человек. В 13:24 пожар локализовали на площади 170 кв. м. В 13:33 был дан отбой повышенному рангу пожара "№ 2".
Пострадавших нет.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся