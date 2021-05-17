Банк "Открытие": курс евро на этой неделе может опуститься до 89 рублей

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":

"Рубль в очередной раз начинает вступать в период, когда рынку будет оказывать поддержку налоговый календарь. 17 мая необходимо уплатить страховые взносы и аванс по акцизам, 20 мая - НДС на "импорт", 25 мая предстоит оплата НДПИ. Поддержку рублю также окажет высокий спрос нерезидентов на ОФЗ - текущие доходности высоки и предполагают высокую премию - в 1,5-2,5 п.п. в зависимости от срочности - к ожидаемым на уровне около 4%-4,5% инфляции через год.



В то же время на этой неделе мы ожидаем более заметного укрепления рубля к евро, нежели к доллару США. Инфляция в США, достигшая по итогам апреля 4,2% г/г, вызвала волну опасений относительно скорого начала ужесточения политики ФРС и ослабление доллара c уровня 1,207 до 1,214 к евро. В результате индекс доллара (DXY) вновь оказался вблизи пятилетних минимумов. Обратим внимание, что около половины месячного прироста цен за апрель в США пришлось на неожиданный скачок цен всего по трем позициям: это подержанные автомобили (+10% м/м), аренда авто (+16% м/м) и авиабилеты (+10% м/м). Очевидно, что подобная динамика не сохранится долго - более того, в течение года цены могут начать демонстрировать противоположную динамику, замедляя рост общего индекса.



После первой негативной реакции на данные по инфляции в течение следующей недели рынок начнет принимать во внимание тот факт, что всплеск инфляции обусловлен преимущественно действием временных факторов. Среди них в дополнение можно указать и эффект низкой базы, и дефицит рабочей силы и мощный рост зарплат на фоне возможно избыточной поддержки населения, и рост товарного потребления и импорта. Это может привести к коррекции доллара и его укреплению по отношению к евро и другим базовым валютам.



На этой неделе курс доллара к рублю может остаться вблизи достигнутых значений 74 рубля за доллар, а курс евро - опуститься с текущих 89,9 до 89,0 рублей за евро".