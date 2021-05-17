Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, г. Москва) Дарья Кислицына рассказала об ожиданиях от послания губернатора Самарской области и оценила то, что удалось сделать за три года.

По мнению эксперта, Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона, что характерно для губернаторов новой волны. По его инициативе была разработана Стратегия лидерства, где обозначены ключевые направления развития территории. Важно, что разработка этого важного документа велась с учетом мнения жителей.

"Губернатор показывает эффективность в работе с крупными инфраструктурными проектами. Именно в Самарской области реализуется самый значительный российский проект в сфере государственно-частного партнерства - "Обход Тольятти", - отметила Дарья Кислицина. - В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил новую меру поддержки регионов - инфраструктурные кредиты. В Самарской области еще до оглашения послания были подготовлены качественные проекты по развитию инфраструктуры, в том числе магистраль Центральная и проекты по строительству жилья. Несомненно, проведенная работа позволит региону воспользоваться новым инструментом поддержки и реализовать важные для всех жителей проекты".

Кроме того, отмечает представитель ЭИСИ, Дмитрий Азаров демонстрирует новый уровень открытости власти. Губернатор всегда готов к диалогу: он регулярно встречается с жителями, проводит прямые линии, общается с людьми в своих социальных сетях. Все это позволяет ему точно чувствовать настроения и запросы жителей.

"Ожидаю, что основными акцентами послания Дмитрия Азарова станут стратегические вопросы развития территории, предложения по решению проблем региона и ориентация на потребности человека", - поделилась ожиданиями руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.