Ночью в Самаре 94 человека ликвидировали крупный пожар на ул. Чернореченской

Во вторник, 18 мая, в 1:51 в административном здании на ул. Чернореченской, 6 в Ленинском районе Самары горело административное здание, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия пожарных на месте вызова горела кровля двухэтажного здания. Был объявлен повышенный ранг вызова — "Пожар № 2".

К тушению были привлечены 94 человека, которым удалось устранить угрозу распространения огня. В 3:51 пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. А в 5:53 пожар был полностью ликвидирован на такой же площади.

В региональном управлении МЧС России сообщают, что погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.