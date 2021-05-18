Ночью в Самаре 94 человека ликвидировали крупный пожар на ул. Чернореченской

Во вторник, 18 мая, в 1:51 в административном здании на ул. Чернореченской, 6 в Ленинском районе Самары горело административное здание, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
К моменту прибытия пожарных на месте вызова горела кровля двухэтажного здания. Был объявлен повышенный ранг вызова — "Пожар № 2".
К тушению были привлечены 94 человека, которым удалось устранить угрозу распространения огня. В 3:51 пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. А в 5:53 пожар был полностью ликвидирован на такой же площади.
В региональном управлении МЧС России сообщают, что погибших и пострадавших нет.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся