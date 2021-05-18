Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Парме

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира серии WTA-250 в Парме, пишет championat.com.

В стартовом матче соревнований она оказалась сильнее представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй. Для победы ей потребовалось два сета. Завершился поединок со счетом 6:4, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Ее соперница, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 3 шанса из 12 взять подачу Касаткиной.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — финалистка квалификации.